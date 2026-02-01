الوزير رسامني: المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية تشكّل أولوية قصوى في عمل الوزارة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية تشكّل أولوية قصوى في عمل الوزارة، موضحًا أنه طالب بتخصيص أموال إضافية لهذه المناطق.

وخلال لقائه عددا من رؤساء بلديات البقاع الغربي في قاعة جب جنين بحضور النائبين قبلان قبلان ووائل ابوفاعور وفعاليات بلدية، أشار رسامني ان على الدولة مسؤولية مضاعفة في إعادة تأهيل الاضرار الناجمة عن الاعتداءات والتعويض للمتضررين.

وخلال اللقاء اكد أبو فاعور على ضرورة دعم البلديات في ظل الأعباء المتراكمة، كما تحدث عدد من رؤساء بلديات البقاع الغربي عن حاجات مناطقهم الإنمائية.

المصدر: موقع المنار