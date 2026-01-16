بيسكوف: روسيا تدعم إيران وجميع دول غرب اسيا لتحقيق الاستقرار

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تقدم الدعم ليس لإيران فحسب، بل لجميع دول الشرق الأوسط، في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتخفيف التوتر في المنطقة.

وقال بيسكوف للصحفيين “تقدم روسيا حاليًا مساعدات — ليس فقط لإيران، بل للمنطقة بأسرها، وللقضية المتعلقة بالاستقرار والسلام الإقليميين — بما في ذلك من خلال النشاط الرئاسي الموجّه نحو تعزيز جهود نزع فتيل الأزمات وتخفيف حدة التوتر”.

وفي بيان سابق للكرملين حول الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، شدد بوتين على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لمعالجة التحديات الراهنة، ودعا إلى تفعيل الخطوات السياسية والدبلوماسية لتخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان “قدم بوتين مقاربات لنتنياهو لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وناقشا تفعيل الخطوات الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة”.

المصدر: روسيا اليوم