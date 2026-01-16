الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه ومواصلة التقدم العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، تحرير بلدة زاكوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبلدة جوفتنيفويه في مقاطعة زابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة استمرار التقدم على كافة المحاور وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

وجاء في بيان الوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

دمرت القوات المسلحة الروسية منصة إطلاق لراجمات “هيمارس” الأوكرانية.

وحدات مجموعة قوات “الغرب” سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1340 جنديا ودبابة خلال الأسبوع الماضي.

وحدات مجموعة قوات “المركز” واصلت هجومها النشط في دونيتسك ودنيبروبتروفسك، مسجلة خسائر أوكرانية تجاوزت 2835 جنديا و3 دبابات.

رداً على ما وصفته بالهجمات الإرهابية الأوكرانية، نفذت القوات الروسية ضربة كبيرة واحدة و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

وحدات مجموعة قوات “الشرق” واصلت توغلها في دفاعات العدو، مسجلة خسائر بلغت أكثر من 1665 جنديا.

وحدات مجموعة قوات “دنيبر” حررت قريتين في زابوروجيه، وكبدت القوات الأوكرانية نحو 370 خسارة خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: روسيا اليوم