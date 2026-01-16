الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 13:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه ومواصلة التقدم العسكري

      أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، تحرير بلدة زاكوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبلدة جوفتنيفويه في مقاطعة زابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة استمرار التقدم على كافة المحاور وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

      وجاء في بيان الوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

      • دمرت القوات المسلحة الروسية منصة إطلاق لراجمات “هيمارس” الأوكرانية.
      • وحدات مجموعة قوات “الغرب” سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1340 جنديا ودبابة خلال الأسبوع الماضي.
      • وحدات مجموعة قوات “المركز” واصلت هجومها النشط في دونيتسك ودنيبروبتروفسك، مسجلة خسائر أوكرانية تجاوزت 2835 جنديا و3 دبابات.
      • رداً على ما وصفته بالهجمات الإرهابية الأوكرانية، نفذت القوات الروسية ضربة كبيرة واحدة و6 ضربات جماعية ضد منشآت عسكرية أوكرانية خلال الأسبوع الماضي.
      • وحدات مجموعة قوات “الشرق” واصلت توغلها في دفاعات العدو، مسجلة خسائر بلغت أكثر من 1665 جنديا.
      • وحدات مجموعة قوات “دنيبر” حررت قريتين في زابوروجيه، وكبدت القوات الأوكرانية نحو 370 خسارة خلال الأسبوع الماضي.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      بيسكوف: روسيا تدعم إيران وجميع دول غرب اسيا لتحقيق الاستقرار

      بيسكوف: روسيا تدعم إيران وجميع دول غرب اسيا لتحقيق الاستقرار

      الكرملين: موعد زيارة كوشنر وويتكوف لم يُحدد بعد

      الكرملين: موعد زيارة كوشنر وويتكوف لم يُحدد بعد

      الاتحاد الأوروبي يبحث تعديل قواعد الانضمام لتسريع عضوية أوكرانيا

      الاتحاد الأوروبي يبحث تعديل قواعد الانضمام لتسريع عضوية أوكرانيا