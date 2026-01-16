حظر منصات التواصل لـ 4.7 مليون حساب للمراهقين في استراليا

أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا أن شركات التواصل الاجتماعي قامت مجتمعةً بتعطيل ما يقرب من خمسة ملايين حساب تعود لمراهقين أستراليين، وذلك بعد شهر واحد فقط من دخول حظر عالمي غير مسبوق على حسابات من هم دون سن السادسة عشرة حيز التنفيذ، ما يُشير إلى التأثير السريع والواسع النطاق لهذا الإجراء.

أرقام الامتثال الأولى

وقال مفوض السلامة الإلكترونية إن المنصات قامت حتى الآن بإزالة نحو 4.7 مليون حساب تعود لمن هم دون سن السادسة عشرة امتثالاً للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر كانون الأول.

وكانت بعض المنصات قد أعلنت أنها ستبدأ بإغلاق الحسابات المتأثرة في الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي.

غرامات ضخمة دون تحميل العائلات المسؤولية

وتُمثل هذه الأرقام أول بيانات حكومية حول الامتثال، وتُشير إلى أن المنصات تتخذ خطوات جادة للالتزام بقانون قد يُعرّضها لغرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 33 مليون دولار أميركي، في حال عدم الامتثال، ولكنه لا يُحمّل الأطفال أو أولياء أمورهم المسؤولية.

ويُعدّ هذا العدد أعلى بكثير من التقديرات التي تم تداولها قبل صدور القانون، ويُعادل أكثر من حسابين لكل أسترالي تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا، استنادًا إلى بيانات السكان.

وأعلنت شركة ميتا سابقاً أنها حذفت نحو 550 ألف حساب لقاصرين من منصاتها إنستغرام وفيسبوك وثريدز.

منصات كبرى ودعاوى قضائية

وينطبق شرط الحد الأدنى للسن أيضًا على منصات غوغل ويوتيوب وتيك توك وسناب شات ومنصة إيلون ماسك إكس.

أما ريديت فقد أعلنت امتثالها للقرار، لكنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة لإلغاء الحظر، بينما أكدت الحكومة أنها ستدافع عن موقفها.

وقالت المفوضة جولي إنمان غرانت في بيان «من الواضح أن التوجيهات التنظيمية لهيئة السلامة الإلكترونية وتواصلها مع المنصات يحققان نتائج ملموسة بالفعل».

وأضافت أن بعض حسابات القاصرين لا تزال نشطة، وأنه من السابق لأوانه إعلان الامتثال الكامل، مؤكدة أن جميع الشركات التي شملها الحظر في البداية التزمت به.

تحديات التحقق من العمر

وأوضحت إنمان غرانت أن تطبيق فحوصات العمر الفعّالة سيستغرق بعض الوقت، إلا أن ردود الفعل من مزودي خدمات التحقق من العمر، وهم عادةً مورّدو برامج من جهات خارجية تتعاقد معهم المنصات، أشارت إلى أن تطبيق الحظر في أستراليا كان سلساً، بسبب حملات التوعية العامة قبل بدء سريانه.

هجرة رقمية محدودة الأثر

وأفادت بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الصغيرة بزيادة كبيرة في عدد التنزيلات في أستراليا قبيل بدء تطبيق الحظر في ديسمبر كانون الأول، وقالت هيئة السلامة الإلكترونية إنها ستراقب ما وصفته باتجاهات «الهجرة الرقمية».

لكنها أشارت إلى أن هذه الارتفاعات الأولية في التنزيلات لم تتحول إلى استخدام مستدام.

ومن المقرر إجراء دراسة بالتعاون مع خبراء في الصحة النفسية لتتبع الأثر طويل الأمد للحظر على مدى عدة سنوات.

المصدر: سي ان ان