    عربي وإقليمي

    الخارجية الايرانية: الشعب الايراني سيواصل مسار تقدم وتنمية البلاد معتمداً على قدراته وتجربته في مواجهة الضغوط الجائرة

      أعلنت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الأربعاء أن “العقوبات الاقتصادية الأميركية تنتهك الحقوق الإنسانية للمواطن الايراني وتُعدّ جريمة ضد الإنسانية”.

      الخارجية الإيرانية  وفي بيان أكدت أن “الشعب الايراني سيواصل مسار تقدم وتنمية البلاد بقوة معتمداً على قدراته وتجربته في مواجهة الضغوط الجائرة”.

      كما ذكرت الخارجية الأمم المتحدة والأمين العام “الاضطلاع بواجباتهم من أجل صون سيادة القانون على الصعيد الدولي”، محذرة من “الآثار الخطيرة للاجراءات القسرية الاحادية التي تتخذها اميركا على نظام التجارة الدولية”.

      المصدر: موقع المنار

