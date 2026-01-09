الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 13:19
    زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي إلى “رد فعل واضح” بعد هجوم روسي صاروخي

      دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى إصدار رد فعل واضح على الهجمات الروسية الأخيرة، بعد استخدام صاروخ فرط صوتي من طراز أوريشنيك في هجمات ليلية استهدفت بلاده وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في العاصمة كييف، بحسب وكالة فرانس برس.

      وقال زيلينسكي: “ثمة حاجة إلى رد فعل واضح من العالم، وعلى وجه الخصوص من الولايات المتحدة، لأن روسيا تهتم فعلاً بالإشارات التي تُرسل إليها”.

      وأضاف: “على روسيا أن تتلقى إشارات واضحة بأن عليها التركيز على الدبلوماسية، وأن تتحمل التداعيات في كل مرة تعاود فيها التركيز على القتل وتدمير البنى التحتية”.

      ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية، ما يزيد من الضغوط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم تجاه الأزمة.

      المصدر: وكالة فرانس برس

