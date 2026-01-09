الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 13:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أوكرانيا: روسيا أطلقت 242 طائرة مسيرة و36 صاروخاً لضرب بنية تحتية في البلاد

      أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت هجمات كبيرة على البلاد، حيث شملت الهجمات 242 طائرة مسيرة و36 صاروخاً، من بينها صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، بهدف استهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا خلال الليل.

      وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 226 طائرة مسيرة و18 صاروخاً، ما يُظهر فعالية نظام الدفاع الجوي الأوكراني في مواجهة الهجمات.

      كما أضافت القوات عبر تطبيق تيليجرام أن 18 صاروخاً و16 طائرة مسيرة هجومية أصابت أهدافها في 19 موقعًا مختلفًا داخل أوكرانيا، مما يعكس تصعيدًا في الهجمات التي تهدف إلى تدمير المنشآت الحيوية في البلاد.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      روسيا ترحب بقرار ترامب إطلاق سراح المواطنين الروس من طاقم ناقلة “مارينيرا”

      روسيا ترحب بقرار ترامب إطلاق سراح المواطنين الروس من طاقم ناقلة “مارينيرا”

      مدفيديف: الرد الروسي على احتجاز ناقلة “مارينيرا” لن يلتزم بالقانون الدولي للبحار

      مدفيديف: الرد الروسي على احتجاز ناقلة “مارينيرا” لن يلتزم بالقانون الدولي للبحار

      زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي إلى “رد فعل واضح” بعد هجوم روسي صاروخي

      زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي إلى “رد فعل واضح” بعد هجوم روسي صاروخي