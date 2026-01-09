أوكرانيا: روسيا أطلقت 242 طائرة مسيرة و36 صاروخاً لضرب بنية تحتية في البلاد

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت هجمات كبيرة على البلاد، حيث شملت الهجمات 242 طائرة مسيرة و36 صاروخاً، من بينها صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، بهدف استهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا خلال الليل.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 226 طائرة مسيرة و18 صاروخاً، ما يُظهر فعالية نظام الدفاع الجوي الأوكراني في مواجهة الهجمات.

كما أضافت القوات عبر تطبيق تيليجرام أن 18 صاروخاً و16 طائرة مسيرة هجومية أصابت أهدافها في 19 موقعًا مختلفًا داخل أوكرانيا، مما يعكس تصعيدًا في الهجمات التي تهدف إلى تدمير المنشآت الحيوية في البلاد.

المصدر: رويترز