بكين: تعميق التعاون مع فنزويلا لن يتغير وسنواصل دعمها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن بكين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع فنزويلا، مشيرةً إلى أن الصين “لطالما حافظت على تواصل وتعاون جيدين مع الحكومة الفنزويلية”. وأكدت ماو نينغ أن الصين ستواصل دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وكرامتها وأمنها القومي وحقوقها ومصالحها المشروعة، بغض النظر عن التغيرات في الوضع السياسي في كاراكاس.

وأضافت المتحدثة أن استعداد الصين لتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات مع فنزويلا وتعزيز التنمية المشتركة بين البلدين “لن يتغير”. جاء ذلك في أعقاب لقاء السفير الصيني لدى فنزويلا مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز.

قضية تايوان: “شأن صيني بحت”

وفيما يخص قضية تايوان، أكدت ماو نينغ أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن حلها هو شأن داخلي بحت يعود فقط للشعب الصيني. وأشارت إلى أن قضية تايوان “لا تقبل أي تدخل خارجي”، في رد على تصريحات سابقة للرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، الذي قال إن الرئيس الصيني لن يهاجم تايوان أثناء فترة رئاسته.

المصدر: الميادين