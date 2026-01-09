سيول تشكل فريق عمل مشترك مع واشنطن للتنسيق “النووي السلمي”

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن البلاد شكّلت فريق عمل مشترك بين الأجهزة الحكومية للتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي للأغراض السلمية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون في مجال الطاقة النووية يأتي في إطار اتفاق واسع النطاق أُبرم بين البلدين في نوفمبر الماضي، ويشمل أيضاً تخفيضات في الرسوم الجمركية الأمريكية وبنود أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين سيؤول وواشنطن.

وفي السياق ذاته، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر الماضي، حيث أعلنا عن اتفاقية تمكّن كوريا الجنوبية من بناء غواصاتها النووية الخاصة، على أن تُصنع هذه الغواصات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

المصدر: وكالة سبأ