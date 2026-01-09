ترامب: سألتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو الأسبوع المقبل



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن “زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستصل إلى واشنطن الأسبوع المقبل، معرباً عن تطلعه للقائها”.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سُئل ترامب عما إذا كان يخطط للقاء ماتشادو في أعقاب الاعتداءات الأمريكية على فنزويلا، التي أسفرت عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، فأجاب: “حسناً، حسب علمي فإنها ستأتي في وقت ما الأسبوع المقبل، وأتطلع لإلقاء التحية عليها”.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليق فوري رداً على طلب للحصول على تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع المرتقب.

وسيكون هذا اللقاء الأول بين ترامب وماتشادو، التي كانت قد قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها لم تتحدث إلى الرئيس الأمريكي منذ فوزها بجائزة “نوبل للسلام” في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

المصدر: رويترز