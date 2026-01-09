رئيس كوريا الشمالية يؤكد دعمه الدائم لبوتين وروسيا

قال رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه “سيحترم ويدعم دون قيد أو شرط جميع سياسات وقرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مؤكدا “وقوفه الدائم إلى جانب روسيا”، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة.

وجاءت تصريحات كيم في رده على رسالة تلقاها من نظيره الروسي يوم الخميس. ونقلت الوكالة عنه قوله في رسالته: “سأحترم وأدعم دون قيد أو شرط جميع سياساتكم وقراراتكم، وأنا على استعداد لأن أكون دائماً إلى جانبكم من أجلكم ومن أجل روسيا”.

وأضاف كيم أن “التعاون الوثيق بين البلدين سيستمر في مختلف المجالات مستقبلاً، بما يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الديمقراطية والاتحاد الروسي، ومع المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعات ورغبات شعبيهما”.

المصدر: روسيا اليوم