الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 10:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    رئيس كوريا الشمالية يؤكد دعمه الدائم لبوتين وروسيا

      قال رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه “سيحترم ويدعم دون قيد أو شرط جميع سياسات وقرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مؤكدا “وقوفه الدائم إلى جانب روسيا”، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة.

      وجاءت تصريحات كيم في رده على رسالة تلقاها من نظيره الروسي يوم الخميس. ونقلت الوكالة عنه قوله في رسالته: “سأحترم وأدعم دون قيد أو شرط جميع سياساتكم وقراراتكم، وأنا على استعداد لأن أكون دائماً إلى جانبكم من أجلكم ومن أجل روسيا”.

      وأضاف كيم أن “التعاون الوثيق بين البلدين سيستمر في مختلف المجالات مستقبلاً، بما يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الديمقراطية والاتحاد الروسي، ومع المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعات ورغبات شعبيهما”.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      ترامب: بدأنا تفريغ النفط من ناقلة “مارينيرا” المحتجزة

      ترامب: بدأنا تفريغ النفط من ناقلة “مارينيرا” المحتجزة

      موسكو تعلن ضرب مواقع أوكرانية حيوية ردا على اعتداء استهدف مقر إقامة بوتين

      موسكو تعلن ضرب مواقع أوكرانية حيوية ردا على اعتداء استهدف مقر إقامة بوتين

      اوكرانيا | هجوم روسي عنيف يهز كييف وسط استنفار عام وتحذيرات من “غارات كبرى”

      اوكرانيا | هجوم روسي عنيف يهز كييف وسط استنفار عام وتحذيرات من “غارات كبرى”