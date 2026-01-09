عراقجي يواصل زيارته إلى لبنان ويلتقي اليوم الرؤساء الثلاثة

يواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة زيارته الرسمية إلى لبنان، حيث يجول على الرؤساء جوزاف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، إضافةً إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وكان عراقجي وصل الخميس إلى بيروت على رأس وفد مرافق، وقد أعلن من مطار بيروت أن “الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”، مضيفًا لدى وصوله إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت أن “الهدف الثاني من زيارتي إلى بيروت هو تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان”.

ثم التقى عراقجي نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس بالحازمية، ونقل تحيات الإمام السيد علي الخامنئي والمسؤولين الإيرانيين، وأثنى على دور المجلس في هذه المرحلة التي يمرّ بها لبنان.

كما التقى عراقجي الخميس وزير الاقتصاد عامر البساط، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، بحضور مساعده للشؤون الاقتصادية قنبري. وفي السياق نفسه، حضر عراقجي في السفارة الإيرانية “الملتقى الاقتصادي الإيراني – اللبناني”، الذي عُقد بحضور رجال أعمال لبنانيين، ومساعد عراقجي للشؤون الاقتصادية، والسفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

وتناول الملتقى آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وسبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري بما ينسجم مع الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، مع التأكيد على ضرورة تذليل المعوقات التي تعترض حركة التجارة والاستثمار، وبخاصة ما يتعلق بالجوانب اللوجستية.

وأكد المشاركون “أهمية إعادة تفعيل الخطوط الجوية المباشرة بين الجمهوريتين الإيرانية واللبنانية، لما لذلك من دور محوري في تسهيل حركة رجال الأعمال والتجار، وتسريع التواصل الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر ديناميكية للتعاون المشترك”.

وفي هذا السياق، أشار عراقجي في كلمة له إلى أنه “تناول هذا الموضوع خلال لقائه وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، إلى جانب البحث في سبل معالجة وتذليل جملة من المعوقات التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يتيح الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا وشمولًا”.

كما زار عراقجي مساء الخميس مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، حيث وضع إكليلًا من الزهر وقرأ الفاتحة.

المصدر: موقع المنار