بلدية حومين التحتا تتسلّم تجهيزات كهربائية لتشغيل بئر المياه بدعم من مجلس الجنوب

تواصل بلدية حومين التحتا تسلّم القطع الكهربائية العائدة للمولّد الذي قدّمه مجلس الجنوب، والمخصّص لتغذية بئر المياه بالطاقة.

وفي هذا الإطار، استلمت البلدية مؤخرًا كابلًا كهربائيًا بطول 240 مترًا (Aluminum Power Cable 3×240 + N)، إضافةً إلى لوحة تحكّم كهربائية (تابلو) من نوع ATS Solar / EDL / GEN – 3P – 300 KVA، وذلك بهدف تنظيم عملية التبديل بين مصادر التغذية الكهربائية، من طاقة شمسية وكهرباء الدولة والمولّد، بما يؤمّن أعلى درجات التحكّم والتوفير في التشغيل، ويضمن استمرارية خدمة المياه لأهالي البلدة.

وأكدت بلدية حومين التحتا استمرارها في بذل كل الجهود الممكنة لتأمين أفضل الخدمات الأساسية لأبنائها، رغم الظروف والتحدّيات القائمة.

المصدر: جمعية العمل البلدي