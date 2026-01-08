إعلام العدو يتحدث عن إعلان ترامب الأسبوع المقبل بدء المرحلة الثانية لخطته في غزة

أفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل» بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب بقطاع غزة رغم التحفظات الإسرائيلية».

وأشار إلى أن ترامب يعتزم الكشف عن «مجلس السلام» والهيئات الأخرى المعنية بإدارة قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد تأخير دام شهراً.

ونقل الموقع نفسه عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين لم يسمِّهما أن « إدارة ترامب أبلغت رئيس وزراء حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بالتزامها بإعادة الرهينة الأخير ونزع سلاح حماس، لكنها غير مستعدة لربط بدء المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة بأي منهما».

وأضاف: «رفضت “إسرائيل” المضي قدمًا في المرحلة الثانية – التي تتضمن إنشاء آليات لإعادة إعمار وإدارة قطاع غزة بعد الحرب – قبل أن تعيد حماس رفات الرقيب أول ران غفيلي وتسلم أسلحتها».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الأطراف المعنية بأنها حصلت على التزامات من مصر وقطر والإمارات وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بانضمام قادتها إلى جانب ترامب في ما يُسمى «مجلس السلام».

المصدر: إعلام العدو