إسبانيا تعلن استعدادها لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز أن بلاده مستعدة لإرسال عناصر ضمن قوات حفظ سلام «في فلسطين» عندما «تسنح الفرصة»، على غرار مشاركتها السابقة في أوكرانيا.

وأوضح سانشيز، خلال حفل تهنئة بسفراء إسبانيا بمناسبة السنة الجديدة في مدريد، اليوم، أنه «سأقترح على البرلمان، عندما تسنح الفرصة، نشر قوات حفظ سلام في فلسطين، عندما نتمكن أخيراً من تحديد كيفية المضي قدماً في جهود التهدئة، وعلى المدى المتوسط، أو نأمل في وقت أقرب، الاعتراف بدولتي إسرائيل وفلسطين».

وشدد سانشيز على أن إسبانيا يجب أن تشارك بفعالية في «إعادة بناء الأمل في فلسطين»، واصفاً الوضع هناك بـ«غير المحتمل».

واعتبر رئيس الحكومة الاشتراكي أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وآمنة وقابلة للحياة هو «الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم في منطقة بالغة الأهمية لقارتنا وبلادنا، سواء من الناحية الجيوسياسية أو الجيوستراتيجية».

وأضاف سانشيز: «لن ننسى طبعا فلسطين وقطاع غزة»، في إشارة إلى استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع، مكرراً أهمية إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا.

وكانت الحكومة الإسبانية، التي اعترفت بدولة فلسطين، عام 2024، من أشد الدول الأوروبية انتقاداً للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي ختام العام، دعا سانشيز، خلال استقباله رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس إلى «رفع الصوت» لتذكير العالم بـ«الوضع المأسوي للفلسطينيين».

المصدر: موقع الأخبار