عراقجي في بيروت: هدفي تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان… وجاهزون للحرب وكذلك للتفاوض

أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن “الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”، مضيفاً لدى وصوله اليوم الخميس إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت أن “الهدف الثاني من زيارتي إلى بيروت تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان”.

عراقتشي أكد إلى أن “منطقتنا حاليًا تواجه تحديات جمة وتهديدات لم يسبق لها مثيل من “إسرائيل””، مشيراً إلى أنه “نحن جاهزون لأي وضعية كانت ونحن لا نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها وأيضًا جاهزون كذلك للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل”.

عراقتشي أعرب عن سعادته بزيارة بيروت مجدّدًا، مضيفاً أنه “من المقرر غدًا أن أجتمع مع مختلف المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني الشقيف وهدفي الأساسي والرئيسي والأول أن أتطرق إلى مختلف القضايا الإقليمية والعالمية”.

وفي هذا الإطار، قال إن “الهدف الأول لزيارتي هذه هو إجراء مباحثات وتبادل وجهات النظر مع مختلف المسؤولين اللبنانيين في مقدمتهم رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك مع أخي ونظيري وزير الخارجية اللبناني”.

عراقتشي أوضح ايضاً أن “إيران تتشاور مع كافة حكومات ودول المنطقة باستمرار وهذه الزيارة تأتي في توقيتها الأهم في لبنان”، مضيفاً “عازمون على تعزيز التعاون بيننا”.

وقال “نؤمن أن موقف حكومة لبنان هو نفس الموقف الذي نحن فيه”، وإن “إيران كانت ولا زالت تدعم سيادة لبنان وسلامة أراضي لبنان والوحدة الوطنية فيه”.

وتابع وزير الخارجية الايراني أن “إيران ولبنان كونهما يتمتعان بثقافة وحضارة عريقة وقديمة وكل هذه الروابط العميقة بين الطرفين من شأنها ان تعزز العلاقات البينية أكثر فأكثر”.

وأضاف “بالمناسبة خلال السنة الماضية إن نسبة التبادل التجاري تجاوز 110 ملايين دولار وهذه النسبة إن دلت على شيء تدل على مدى الإمكانيات والفرص المتاحة”، لافتاً إلى أن بلاده “ترغب بإقامة علاقات التعاون الشاملة مع لبنان ومن المقرر أن ألتقي بوزير التجارة اللبناني”.

وفي السياق، شدد أن “إيران ولبنان كانت لهما علاقات متميزة ومنذ زمن طويل وعلى مختلف الأصعدة ونحن خلال هذه الزيارة نبحث أوجه التعاون المشترك”.

مراسل المنار حسن حمزة قدم قراءة لتصريحات ومواقف وزير الخارجية الايراني

هذا ووصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على رأس وفد اقتصادي إلى مبنى الطيران المدني العام في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

وكان في استقباله على أرض المطار ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو القيادة في حركة “أمل” خليل حمدان، النائبان حسن عز الدين وحسين الحاج حسن، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين ، والسفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني.

ولدى وصول وزير الخارجية الايراني، أكد ممثل الرئيس بري خليل حمدان في استقباله أن “هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين”، متوجهاً باسم الرئيس بري بالتحية لإيران وقائدها وحكومتها وشعبها.

وبحسب برنامج الزيارة، يلتقي عراقتشي اليوم الخميس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط.

ويُواصل وزير الخارجية الإيراني غدًا الجمعة لقاءاته الرسمية بلقاء نظيره اللبناني يوسف رجي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ومفتي الجمهورية عبداللطيف دريان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

كذلك، يزور عراقتشي، اليوم الخميس، مرقد سيد شهداء الأمة سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله؛ عند الساعة 04:45 عصرًا.

كما يشارك عراقتشي في ندوة حوارية، تتخلّلها مراسم توقيع كتابه المعنون “قوّة التفاوض”، والذي يستعرض فيه تجربته الدبلوماسية ورؤيته لإدارة المفاوضات السياسية المعقّدة في ظلّ الضغوط الدولية والعقوبات.

وتحدث مراسل قناة المنار حسن حمزة عن برنامج الزيارة وأهميتها

المصدر: موقع المنار