الاحتلال يصادر 694 دونمًا شمال الضفة تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادرت 694 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في بلدات كفر ثلث ودير استيا وبديا بمحافظتي قلقيلية وسلفيت شمالي الضفة الغربية، بذريعة تصنيفها أراضي دولة”.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن “القرار يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيلاء على الأراضي، ويأتي ضمن مخطط استعماري منهجي لإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة وبأدوات قانونية استعمارية”، موضحًا أن “المصادرة تهدف لإقامة تجمع استيطاني جديد شرق قلقيلية، جنوب مستوطنة كرني شومرون، تحت اسم دوروت”.

وأشار شعبان إلى أن “هذه الإجراءات تعتمد على أوامر عسكرية وإدارية أحادية تنتهك حقوق الملكية الفلسطينية وتخالف القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة”، مؤكدًا أن “إعلان أراضي الدولة يُعد أداة مركزية في مشروع الضم الزاحف وتوسيع المستوطنات”.

وشدد على أن “الهيئة تتابع القضية قانونيًا وميدانيًا، وستدعم المتضررين في الإجراءات المتاحة، بالتوازي مع فضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي”، مؤكدًا أن “ما يجري هو استعمار استيطاني منظم يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز الإدانة”.

المصدر: موقع المنار+هيئة مقاومة الجدار والاستيطان