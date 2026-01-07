اللواء لاوندس يجول على المرجعيات الروحية في زيارة معايدة بالأعياد

جال المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس على عدد من المرجعيات الروحية في زيارة معايدة، لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.

وافادت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان ان اللواء لاوندس” زار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده حيث قدّم له التهاني بالمناسبة، متمنيًا له سنة مجيدة تحمل الخير والسلام للبنان واللبنانيين.

وفي السياق نفسه، زار اللواء الركن لاوندس الأب ميشال عبود، رئيس رابطة كاريتاس لبنان، في مقر الرابطة في سنّ الفيل، بحضور الأب سمير غاوي المنتخب خلفًا للأب عبود، والذي يتسلّم مهامه مطلع شباط 2026، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وأثنى اللواء لاوندس على الجهود التي بذلها الأب عبود خلال ولايته، معتبرًا أنّه أحدث نقلة نوعية في عمل كاريتاس، ولا سيّما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان، مشيرًا إلى الدور الإنساني البارز الذي أدّته الرابطة خلال الحرب، خصوصًا في الجنوب. كما تمنى للرئيس الجديد وفريق العمل وأعضاء مجلس الإدارة التوفيق في متابعة رسالة كاريتاس الإنسانية والاجتماعية، في خدمة المجتمع اللبناني وتعزيز حضورها كشاهدٍ على القيم الإنسانية والتضامنية”.

وختم اللواء الركن لاوندس بتأكيد” استمرار التعاون بين المديرية العامة لأمن الدولة وكاريتاس لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام