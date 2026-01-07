عراقجي إلى بيروت لـ”تعزيز العلاقات”… وتأكيد أن الظروف الحالية غير مواتية للتفاوض مع واشنطن

أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبيل زيارته المرتقبة إلى بيروت، يوم غد الخميس، أنّ العلاقات بين البلدين قائمة منذ سنوات، وأنّ طهران تسعى إلى توسيع هذه العلاقات، خصوصاً في ظل وجود رغبة متبادلة لتعزيزها.

وأشار عراقجي إلى أنّه يرافقه خلال زيارته وفد اقتصادي، ما يعكس الطابع العملي للتعاون بين الجانبين، موضحاً أن «علاقاتنا مع لبنان بكل مكوّناته ومع حكومة هذا البلد، قائمة منذ زمن طويل»، مشدداً على أن طهران تسعى «إلى توسيع هذه العلاقات، كما أن الدوافع موجودة أيضاً لدى الطرف المقابل».

لا تفاوض في ظل السياسات الأميركية

وحول احتمال استئناف التفاوض مع واشنطن، رأى عراقجي أنّ «الظروف الحالية غير مناسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة بسبب سياسات هذا البلد».

وأكد أنّ «إيران لم تغادر يوماً طاولة المفاوضات، ونحن دائماً مستعدون للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إلا أنّ مثل هذا النهج غير متوافر حالياً لدى الإدارة الأميركية».

الشأن الداخلي «لا يعني أحداً»

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في إيران، شدّد عراقجي على أنّ «القضايا الداخلية في إيران لا تعني أحداً سوى الشعب الإيراني»، مؤكداً أنّ ما يجري هو «في إطار التفاعل بين الحكومة والشعب».

وأضاف: «نأمل إن شاء الله، أن تُحلّ الاعتراضات والملاحظات إن وُجدت، وأنا متفائل جداً بإمكان تحقيق ذلك»، وختم بالقول إنّ «القضايا الداخلية لبلادنا لا تعني أي دولة أجنبية».

المصدر: مهر