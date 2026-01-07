كبير الدبلوماسيين الصينيين يبدأ جولة على عدة دول أفريقية

بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأربعاء جولته السنوية في أفريقيا بمناسبة رأس السنة الجديدة، في مسعى لتعزيز نفوذ الصين في القارة.

وتشمل الجولة كلًّا من إثيوبيا والصومال وتنزانيا وليسوتو. ومن المتوقع أن تمنح زيارة الصومال، وهي الأولى لوزير خارجية صيني منذ ثمانينيات القرن الماضي، دفعة دبلوماسية لمقديشو بعد اعتراف الكيان بـ”أرض الصومال” الشهر الماضي.

وتعتبر تنزانيا محورًا مهمًا لمصالح بكين في تأمين الوصول إلى رواسب النحاس، حيث تعمل شركات صينية على تجديد خط سكة حديد “تازارا” الممتد إلى زامبيا، التي زارها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 28 عامًا.

كما تهدف زيارة ليسوتو إلى تعزيز مكانة الصين كداعم للتجارة الحرة، بعد أن سمحت في 2024 لأفقر دول العالم بالوصول إلى أسواقها دون رسوم جمركية، في إطار وعود الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة التعاون الصيني الأفريقي.

المصدر: رويترز