الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 13:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    كبير الدبلوماسيين الصينيين يبدأ جولة على عدة دول أفريقية

      بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأربعاء جولته السنوية في أفريقيا بمناسبة رأس السنة الجديدة، في مسعى لتعزيز نفوذ الصين في القارة.

      وتشمل الجولة كلًّا من إثيوبيا والصومال وتنزانيا وليسوتو. ومن المتوقع أن تمنح زيارة الصومال، وهي الأولى لوزير خارجية صيني منذ ثمانينيات القرن الماضي، دفعة دبلوماسية لمقديشو بعد اعتراف الكيان بـ”أرض الصومال” الشهر الماضي.

      وتعتبر تنزانيا محورًا مهمًا لمصالح بكين في تأمين الوصول إلى رواسب النحاس، حيث تعمل شركات صينية على تجديد خط سكة حديد “تازارا” الممتد إلى زامبيا، التي زارها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 28 عامًا.

      كما تهدف زيارة ليسوتو إلى تعزيز مكانة الصين كداعم للتجارة الحرة، بعد أن سمحت في 2024 لأفقر دول العالم بالوصول إلى أسواقها دون رسوم جمركية، في إطار وعود الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة التعاون الصيني الأفريقي.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      الصين تحذر: العملية الأمريكية في فنزويلا تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية

      الصين تحذر: العملية الأمريكية في فنزويلا تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية

      الصين تمنع وزيرين تايوانيين من دخول أراضيها بسبب “أنشطة انفصالية”

      الصين تمنع وزيرين تايوانيين من دخول أراضيها بسبب “أنشطة انفصالية”

      واشنطن تضغط على كاراكاس لوقف التعاون مع روسيا والصين وإيران وكوبا

      واشنطن تضغط على كاراكاس لوقف التعاون مع روسيا والصين وإيران وكوبا