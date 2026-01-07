الاتحاد الأفريقي يطالب الكيان الاسرائيلي بسحب اعترافه بـ”أرض الصومال”

طالب الاتحاد الأفريقي الكيان الاسرائيلي بالإلغاء الفوري للاعتراف بـ”أرض الصومال”. جاء ذلك وفق بيان لمجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد، صدر مساء الثلاثاء بعد اجتماع وزاري، دعا فيه إلى “الإلغاء الفوري للاعتراف الأحادي الجانب بما يسمّى جمهورية أرض الصومال”.

وذكر الاتحاد في منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن المجلس “يدين بشدة وبأشد العبارات الاعتراف الأحادي الجانب بأرض الصومال من قبل الكيان”.

وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد دانت، الثلاثاء، زيارة وزير الكيان الاسرائيلي إلى مدينة هرجيسا للقاء مسؤولين في أرض الصومال، واعتبرت الزيارة “انتهاكاً لسيادة الصومال وسلامة أراضيه”.

وأضافت الوزارة أن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل داخل الأراضي الصومالية من دون موافقة الحكومة الفيدرالية يعد “غير قانوني وباطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجّة قانونية”.

المصدر: الميادين