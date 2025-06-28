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عمليات نوعية لسرايا القدس والقسام ضد آليات وجنود الاحتلال شرق خانيونس وغزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مؤكدة تكبيد العدو خسائر ميدانية مباشرة.

وفي بيان صادر عنها، أفادت السرايا بأنها فجّرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية خلال توغلها في شارع 5 شمال مدينة خانيونس، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن إصابات محققة في صفوف طاقم الآلية المستهدفة.

وفي عملية موازية، استهدفت وحدة الإسناد الناري في السرايا “باقرًا عسكريًا” إسرائيليًا توغل في محيط شارع 5 شمال المدينة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة بشكل مباشر، ما أدى إلى تحقيق إصابات مؤكدة.

وفي قطاع غزة، بثت سرايا القدس مشاهد مصوّرة لعملية قصف مدفعي باستخدام قذائف الهاون، استهدفت خلالها تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف القوات المتواجدة.

كما أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ووصفت العملية بأنها “نجاح استخباراتي” يعكس الجاهزية التقنية للمقاومة في مواجهة الوسائل الجوية المعادية.

وأكدت سرايا القدس في ختام بياناتها أن عملياتها تأتي في سياق التصدي للعدوان المتواصل على القطاع، وتأكيدًا على جهوزيتها الكاملة للرد على أي خرق أو تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد آليات الاحتلال شرق خانيونس

ومن جانبها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا آليات هندسية وعسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وفي بيان صدر ظهر اليوم السبت، أكدت الكتائب أنها استهدفت أربع حفارات هندسية إسرائيلية (بواقر) بقذائف “الياسين 105″، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأضاف البيان أن مجاهديها رصدوا وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال في مكان الاستهداف، مشيرًا إلى هبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية لإخلاء المصابين من المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا يوم أمس الجمعة من تفجير عبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار بدبابة “ميركافاه” وجرافة عسكرية من طراز “D9″، وذلك أثناء مرورهما في محيط البلدة ذاتها، مؤكدة أن العملية نُفذت بدقة وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.

وأكدت الكتائب أن هذه العمليات تأتي في إطار التصدي للتوغلات المتكررة لقوات الاحتلال، وتأكيدًا على جهوزية المقاومة وقدرتها على إيقاع الخسائر في صفوف العدو على مختلف المحاور القتالية.

المصدر: الاعلام العسكري