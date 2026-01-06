الثلاثاء   
    لبنان

    الدفاع المدني: إنقاذ سبعة شبان علقوا على جرفٍ ثلجي في عيون السيمان – كفردبيان

      أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، عن إنقاذ سبعة شبان علقوا على جرفٍ ثلجي في منطقة عيون السيمان – كفردبيان.

      وقال البيان إنه “حوالي الساعة 17:15 من بعد ظهر اليوم، أنقذ عناصر الدفاع المدني سبعة شبان علقوا على جرفٍ ثلجي أثناء ممارستهم هواية المشي في جبال عيون السيمان – كفردبيان”. وتابع: “عمل عناصر الدفاع المدني على إجلائهم إلى نقطة آمنة، كما قدّموا الإسعافات الأولية اللازمة لأحدهم، إثر تعرّضه للسقوط وإصابته برضوض، وقد وُصفت حالته بالمستقرّة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

