الصين تمنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان في تصعيد للتوترات

أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، حظر تصدير أي سلع صينية إلى اليابان يمكن أن تُستخدم لأغراض مدنية وعسكرية على السواء، في خطوة تأتي في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء أصبح نافذًا اعتبارًا من الثلاثاء، مشيرة إلى أن القرار يشمل كل السلع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للاستخدام العسكري من قبل المستخدمين العسكريين اليابانيين، وكذلك لأي مستخدم نهائي يسهم في تعزيز القدرات العسكرية لليابان، دون تحديد السلع المعنية.

وجاء هذا القرار بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر، هددت فيها بتدخل عسكري في حال استخدمت بكين القوة ضد تايوان، ما اعتبرته بكين “تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكًا جسيماً لمبدأ الصين الواحدة”.

وأشار ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن تصريحات المسؤولين اليابانيين الأخيرة لها طبيعة وعواقب بالغة السلبية، مؤكّدًا أن بكين تطالب طوكيو بالتراجع عن أقوالها.

وشملت الإجراءات الصينية نصائح لمواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، ما أدى إلى انخفاض حاد في العائدات السياحية اليابانية في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق إحصاءات رسمية.

وجاءت الخطوة بعد تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين، بما في ذلك استدعاء طوكيو لسفير بكين بعد تحليق طائرات حربية صينية قرب مقاتلات يابانية في مطلع كانون الأول/ديسمبر، ومناورات عسكرية صينية واسعة حول تايوان أواخر الشهر ذاته، أكد خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ أن “إعادة توحيد الصين أمر لا يمكن منعه”.

المصدر: أ.ف.ب.