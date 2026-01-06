هيونداي تخطط لنشر روبوتات بشرية في مصنعها بأميركا بدءاً من 2028

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها تعتزم نشر روبوتات بشرية في مصنعها للتصنيع بولاية جورجيا الأميركية بدءاً من عام 2028، في خطوة تهدف إلى أتمتة المهام الصناعية الأعلى خطورة والمتكررة، ضمن توجه أوسع نحو ما تصفه بـ«الذكاء الاصطناعي الفيزيائي».

وكشفت هيونداي عن النسخة الإنتاجية من الروبوت البشري «أطلس»، الذي طورته شركتها التابعة بوستن ديناميكس، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس، ولم تفصح الشركة عن عدد الروبوتات المزمع نشرها أو تكلفتها، لكنها أوضحت في بيان أنها تستهدف تعميم استخدامها تدريجياً في جميع مواقعها التصنيعية.

وأفادت الشركة بأن الروبوتات ستبدأ، بدءاً من 2028، بتنفيذ مهام تتعلق بترتيب وتسلسل الأجزاء، على أن تتوسع التطبيقات لاحقاً مع التأكد من فوائدها على صعيد السلامة والجودة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينتقل روبوت «أطلس» إلى أعمال تجميع المكونات، مع خطة طويلة الأجل لتكليفه بمهام تشمل الأحمال الثقيلة، والحركات المتكررة، والعمليات المعقدة داخل مواقع الإنتاج.

وأشارت هيونداي إلى أن هذه الروبوتات صُممت لتخفيف العبء البدني عن العمال عبر تولي المهام الأكثر خطورة وتكراراً، ما يمهد الطريق لاستخدامات تجارية أوسع في البيئات الصناعية، وفي هذا السياق، دعت نقابة العمال في شركة كيا التابعة لهيونداي، العام الماضي، إلى إنشاء هيئة تُعنى بقضايا حقوق العمال استعداداً لعصر الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأتمتة.

وترى هيونداي أن الروبوتات البشرية ستصبح أكبر شريحة في سوق الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وهو مصطلح يشير إلى أنظمة ذكاء اصطناعي مدمجة في أجهزة قادرة على جمع بيانات من العالم الحقيقي واتخاذ قرارات ذاتية، ويشمل ذلك الروبوتات والمصانع الذكية والقيادة الذاتية.

ويتميز روبوت «أطلس» بأيدٍ بحجم اليد البشرية مزودة بحساسات لمسية، مع قدرة على رفع أحمال تصل إلى 50 كيلوغراماً، إضافة إلى تشغيل ذاتي كامل. كما جرى تصميمه للعمل في بيئات صناعية تتراوح درجات حرارتها بين -20 و40 درجة مئوية.

وأكدت هيونداي أنها تُسرّع وتيرة تطوير هذه التقنيات عبر شراكات مع شركات عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها تعاون مع إنفيديا وغوغل، بهدف تعزيز السلامة والكفاءة وتوسيع نطاق التطبيق العملي في البيئات الواقعية.

المصدر: سي ان ان