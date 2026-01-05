الإثنين   
    دولي

    روسيا تنشر مشاهد تدمير مواقع أوكرانية بواسطة مدافع مستا-إس في خاركوف

      نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز “مستا-إس” وهي تقوم بتدمير نقاط تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف. وأوضحت الوزارة في تعليق على الفيديو المنشور على قناتها في “تلغرام”، أن هذه العمليات نفذتها أطقم المدافع التابعة لقوات مجموعة “الغرب”، مستهدفة مواقع مؤقتة مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية.

      وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأحد عن تحرير بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف، ودحر القوات الأوكرانية من عدة محاور، مؤكدة أن العمليات العسكرية أسفرت عن خسائر فادحة للعدو. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخسائر شملت عدداً من الجنود والمركبات العسكرية والمدافع، إضافة إلى تدمير مستودعات ذخيرة.

      تأتي هذه التحركات في إطار العمليات الروسية المستمرة في شرق أوكرانيا، والتي تهدف إلى تأمين السيطرة على المناطق الحيوية وإلحاق أضرار كبيرة بالقدرات العسكرية الأوكرانية، وفق تصريحات وزارة الدفاع الروسية.

      المصدر: سبوتنيك

