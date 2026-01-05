كيم جونغ أون يبرر إطلاق صواريخ باليستية بـ”الأزمة الجيوسياسية الأخيرة”

برّر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أول عملية إطلاق صواريخ باليستية في عام 2026 بـ”الأزمة الجيوسياسية الأخيرة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية (KCNA) اليوم الاثنين، بعد قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال كيم خلال حديثه عن المناورة العسكرية، إن “الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة توضح سبب ضرورة ذلك”، مضيفًا أن “تم إحراز تقدم كبير أخيرًا في إعداد القوى النووية الكورية الشمالية للحرب الحقيقية”.

وأطلقت بيونغ يانغ الأحد صواريخ باليستية باستخدام نظام أسلحة “متطور” جديد، وصفته الوكالة بأنه صاروخ فرط صوتي تم اختباره لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصابت أهدافًا على مسافة ألف كيلومتر في بحر اليابان.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن إطلاق الصواريخ جاء بالتزامن مع بدء الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، زيارة رسمية إلى الصين.

وشدد الإعلام الرسمي الكوري الشمالي على أن العملية تأتي ردًا على اعتقال الولايات المتحدة للرئيس مادورو، واعتبرتها “تعديًا على سيادة فنزويلا”، معتبرًا أن برامجها العسكرية والنووية تشكل رادعًا ضد محاولات واشنطن للإطاحة بحكومتها.

المصدر: رويترز