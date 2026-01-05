شي جين بينغ: ممارسات أحادية ومتغطرسة تهدد النظام الدولي

حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ من تصاعد الممارسات الأحادية والمتغطرسة في العلاقات الدولية، معتبراً أنها تقوّض النظام الدولي بشكل خطير، في ظل عالم يشهد تحولات واضطرابات متسارعة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في بكين، شدد شي على ضرورة احترام جميع الدول لمسارات التنمية التي تختارها شعوب الدول الأخرى، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدول الكبرى مطالبة بأن تكون في طليعة الملتزمين بهذه القواعد، لا أن تنتهكها.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن العالم يعيش حالة من عدم الاستقرار والفوضى، في ظل تنامي السياسات الأحادية التي تهدد أسس النظام الدولي القائم.

وتأتي تصريحات شي في أعقاب اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت موجة إدانات دولية واسعة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت، أمس الأحد، أن اعتقال مادورو وزوجته يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما، ومحذرة من تداعيات خطيرة على الاستقرار الدولي.

المصدر: شينخوا بالعربية