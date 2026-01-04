إصابة مستوطن صهيوني بعملية دهس في رام الله بالضفة المحتلة

أُصيب مستوطن صهيوني، مساء الأحد، في عملية دهس قرب مستوطنة “عطيرت” شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي إن “مركبة فلسطينية نفّذت عملية الدهس وانسحبت من المكان”.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية أن “بلاغًا أوليًا ورد حول عملية دهس وقعت في منطقة عطيرت قرب رام الله”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “كان” الصهيونية أن “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع حادثة الدهس قرب بلدة بيرزيت على أنها عملية أمنية، وتواصل ملاحقة سائق المركبة المنفّذة”.

وفي أعقاب الحادثة، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشدّدًا على مدينة رام الله ومحيطها، وسط انتشار واسع للقوات وعمليات تفتيش وملاحقة في المنطقة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بلدة بيرزيت شمالي مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بيرزيت، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وأغلقت قوات الاحتلال معظم الحواجز العسكرية المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة، إضافة إلى مداخل عدد من القرى والبلدات في المحافظة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام