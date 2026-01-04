الدفاع المدني: العثور على جثة شاب في فاريا إثر وقوعه من شاهق

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها الأحد العثور على جثة شاب في فاريا إثر وقوعه من شاهق.

وقال البيان: “حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم (الأحد)، تبلّغت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني عن فقدان شاب سوري الجنسية كان برفقة عشرة من رفاقه في أعالي فاريا، حيث توجّه منفردًا إلى محلة الصليب لالتقاط صور، وفُقد الاتصال به، ما دفع رفاقه إلى الاتصال بالقوى الأمنية والدفاع المدني لطلب المساعدة”.

وتابع البيان أنه “بعد تمشيط تلك البقعة الجغرافية، عثر عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني المنتشرة عملانيًا، على الشاب، وهو في العقد الثاني من العمر، حيث تبيّن أنه هوى عن شِير مرتفع، ما أدى إلى تعرّضه لكسور بالغة أفضت إلى مفارقته الحياة، وقد جرى نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام