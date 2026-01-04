بلدية جبشيت تنظم ورشة توعوية بعنوان “دليل الشتاء الصحي”

نظّمت لجنة الصحة في بلدية جبشيت جنوب لبنان ورشة توعوية بعنوان “دليل الشتاء الصحي”، قدّمتها الدكتورة سارة نحّال، المتخصصة في الطب الداخلي والأمراض الجرثومية المعدية، وذلك بمشاركة حشد من أبناء البلدة.

وذلك انطلاقًا من أهمية تعزيز الوعي بالصحة العامة والوقاية من الأمراض، واستكمالًا لسلسلة الندوات الصحية.

وتمحورت الورشة حول الفيروسات الشتوية، وسبل الوقاية منها، وطرق التعامل والعلاج الصحيح، كما تخلّلها نقاش تفاعلي ومجموعة من المداخلات والاستفسارات القيّمة من قبل الحضور.

وفي ختام الورشة، تم سحب قرعة على معدات طبية مقدّمة من صيدليات البلدة، إضافةً إلى مجموعة من الأدوية المجانية، في خطوة داعمة للصحة المجتمعية.

المصدر: جمعية العمل البلدي