وديع الخازن: استقرار الدول لا يُبنى بالقوة العسكرية ولا بتجاوز قرارات الأمم المتحدة

اعتبر الوزير السابق وديع الخازن، أنه “حين تصبح قوة الأمر الواقع هي القاعدة، تفقد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحاكم الدولية مبرّر وجودها ودورها”.

وتابع في بيان: “إن ما يجري اليوم يطرح أسئلة جوهرية حول شرعية التدخلات الأحادية، وحدودها، وانعكاساتها على النظام الدولي، ولا سيّما عندما تُستباح سيادة الدول وتُطبَّق القوانين الدولية بانتقائية تخدم المصالح لا العدالة.” واشار الى ان “استقرار الدول لا يُبنى بالقوة العسكرية ولا بتجاوز قرارات الأمم المتحدة، بل عبر حلول سياسية شرعية تحترم إرادة الشعوب، وتلتزم بالقانون الدولي، وتحول دون تفجير الأزمات إقليميًا ودوليًا”.

وقال الخازن: “إن التاريخ لن يحاسب على استعراض القوة، بل على احترام الشرعية الدولية، وحسن إدارة الصراعات، والنتائج المستدامة لهذه السياسات على السلم والأمن الدوليين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام