غينيا الاستوائية تنقل رسمياً عاصمتها من مالابو إلى سيوداد دي لا باز

أعلنت غينيا الاستوائية رسمياً تغيير عاصمتها من مالابو إلى سيوداد دي لا باز، بموجب مرسوم رئاسي صدر يوم السبت.

وكان الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو قد كشف في عام 2008 عن نيته نقل العاصمة إلى سيوداد دي لا باز، التي يحمل اسمها معنى “مدينة السلام”. وتقع العاصمة السابقة مالابو في جزيرة بيوكو المنفصلة عن البرّ الرئيسي للدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وأوضح الرئيس مباسوغو، الذي يحكم البلاد منذ 47 عاماً، أن قرار نقل العاصمة جاء لدواعٍ استراتيجية، مشيراً إلى الموقع الجغرافي للمدينة باعتباره “الخيار الأمثل لاحتضان العاصمة”.

وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن من بين الأسباب الأخرى لهذا القرار النمو الحضري السريع في مالابو والعاصمة الاقتصادية باتا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة حركة النزوح من المناطق الريفية.

وأكد المرسوم أن جميع الخدمات الرئاسية والهيئات الدستورية والوكالات الحكومية والشركات العامة ستتخذ التدابير اللازمة لنقل مقارها إلى العاصمة الجديدة خلال سنة من الآن.

المصدر: أ.ف.ب.