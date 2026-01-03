السبت   
    3 قذائف صاروخية تستهدف منطقة المزة بدمشق دون إصابات

      سقطت مساء اليوم ثلاث قذائف صاروخية أطلقها مجهولون على منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما أفادت به مديرية إعلام دمشق في بيان رسمي.

      وأوضح البيان أن إحدى القذائف أصابت قبة مسجد المحمدي، والثانية مبنى الاتصالات، مما تسبب بأضرار مادية في كلا الموقعين، فيما سقطت القذيفة الثالثة في محيط مطار المزة.

      وأشارت مديرية الطوارئ في دمشق إلى أنها قامت بمعالجة الأضرار وتأمين المنطقة، فيما تولت قوى الأمن الداخلي استطلاع المكان وتقدير الموقف لمتابعة منطقة إطلاق القذائف وضمان الأمن والاستقرار.

      وكان مجهولون قد استهدفوا في التاسع من كانون الأول الماضي محيط مطار المزة العسكري بعدد من القذائف، دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات.

      المصدر: وكالة سانا

      اشتباكات شمال حلب تُسفر عن إصابات وسط تبادل اتهامات بين دمشق و«قسد»

      المفاوضات السورية مع كيان العدو تفشل بسبب شروط تل أبيب الأمنية

      إصابة امراة بجروح في انفجار في منطقة المزة مساء