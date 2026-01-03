التيار الإسلامي المقاوم يدين العدوان الأميركي على فنزويلا

رأى «التيار الإسلامي المقاوم»، في بيان، أنّ تصرفات الإدارة الأميركية في العالم، وآخرها ما جرى ضد جمهورية فنزويلا، تؤكد بما لا ريب فيه أن رأس السلطة الأميركية دونالد ترامب يمثل قمة الطغيان العالمي، معتبرًا أن هذه الأفعال تؤكد أننا نعيش في عالم يسوده قانون الغاب، ولا مكان فيه للضعفاء.

ودعا التيار إلى المسارعة في صياغة وحدة إسلامية إنسانية لمواجهة الطغاة والمستكبرين، مشددًا على أن «الوحدة طريق عز وانتصار، فيما الفرقة طريق ذل وانكسار». وأكد وجوب التضامن مع الدولة الفنزويلية التي تتعرض، بحسب البيان، لهجمة استعمارية استعبادية صهيوأميركية تهدف إلى سرقة ثرواتها والهيمنة على مقدراتها.

وختم «التيار الإسلامي المقاوم» بدعوة الشعب الفنزويلي إلى مقاومة ومواجهة العدوان بكل ما أوتي من قوة، وأن يرد الصاع بصاعين، معتبرًا أن المقاومة هي فعل رفض وامتناع عن الخضوع والانصياع لسطوة الطغاة والمستكبرين.

المصدر: الوكالة الوطنية