نائبة الرئيس الفنزويلي تؤكد استعداد الحكومة للدفاع عن البلاد وتطالب بإطلاق سراح مادورو

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز السبت، إن الحكومة الفنزويلية «مستعدة للدفاع» عن البلاد بعد العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت فجر اليوم عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وشدّدت رودريغيز، في خطاب مباشر، على أن «نحن مستعدون للدفاع عن فنزويلا، نحن مستعدون للدفاع عن مواردنا الطبيعية»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلن فيها أن واشنطن تعتزم «إدارة» فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة.

وأكدت نائبة الرئيس أن مادورو هو «الرئيس الوحيد» للبلاد، مطالبة الولايات المتحدة بإطلاق سراحه على الفور.

وفي كلمة بثها التلفزيون مباشرة، قالت رودريغيز: «نطالب بإطلاق سراح نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس فوراً. الرئيس الوحيد لفنزويلا، الرئيس نيكولاس مادورو».

المصدر: أ.ف.ب.