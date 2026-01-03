“القومي” يدين العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها

دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له السبت “بأشد العبارات العدوان الأميركي السافر على جمهورية فنزويلا البوليفارية، والذي تمثّل في انتهاك سيادتها واختطاف رئيسها الشرعي نيكولاس مادورو وعقيلته، في اعتداء صارخ على القانون الدولي وخرق فاضح لكل المواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول”.

وقال البيان إن “هذا العدوان غير المسبوق يكشف مجدداً الطبيعة الاستعمارية للسياسة الأميركية ومحاولاتها المستمرة فرض الهيمنة على الدول الحرة المستقلة واستلاب إرادة الشعوب التي اختارت طريق السيادة والكرامة”، وأكد على “الحق الكامل للشعب الفنزويلي في تقرير مصيره واختيار قيادته بحرية واستقلال، بعيداً عن أي تدخل خارجي أو وصاية”، وأضاف أن “هذا الشعب عبّر عن إرادته في اختيار قيادته من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة”.

وتابع البيان “لقد شكّلت فنزويلا البوليفارية، قيادةً وشعباً، نموذجاً في دعم قضايا التحرر، وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب فلسطين ومقاومة شعبنا، ولذلك فإن العدوان على فنزويلا خطوة خطيرة ضمن مخطط لتصفية كل صوت حرّ يرفض الخضوع للمشروع الأميركي – الصهيوني”.

وعبّر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” عن “تضامنه الكامل مع الشعب الفنزويلي وقواه الوطنية وقيادته الشرعية”، ودعا إلى “تحرك عاجل، رسمياً وشعبياً، ومن قبل الدول الحرة ومنظمات حقوق الإنسان، لإدانة العدوان الإجرامي وممارسة الضغوط الكفيلة بإطلاق سراح الرئيس المختطَف فوراً، واحترام سيادة فنزويلا واستقلال قرارها”.

وشدد الحزب القومي على أن “المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتحمّل مسؤولياتهما في هذه اللحظة الفاصلة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية”.

المصدر: موقع المنار