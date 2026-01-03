وزارة الدفاع الروسية تنفي استهداف خاركوف بصواريخها

نفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي، كل ما أوردته وسائل الإعلام الأوكرانية حول توجيه ضربات صاروخية إلى مدينة خاركوف في الثاني من كانون الثاني الجاري.

وأوضح البيان أن “القوات المسلحة الروسية لم تخطط ولم تنفذ أي ضربات باستخدام الصواريخ أو الطائرات داخل حدود مدينة خاركوف”، مؤكداً أن المعلومات المتداولة بشأن الحادث لا تتوافق مع الواقع.

وأشار البيان إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها المصادر الأوكرانية، والتي تظهر الانفجار، تعود إلى مركز بيرسونا التجاري الواقع على شارع أوليسا غونتشارا في خاركوف، حيث ظهر “دخان كثيف من مصدر غير معروف قبل ثوانٍ من الانفجار”، ما يرجح – بحسب البيان – أن السبب كان انفجار ذخائر القوات الأوكرانية المخزنة في المبنى.

وربطت وزارة الدفاع الروسية تصريحات كييف حول الحادثة بمحاولة “صرف انتباه الرأي العام العالمي عن العمل الإرهابي الذي ارتكبته القوات الأوكرانية بحق المدنيين في قرية خورلي بمقاطعة خيرسون ليلة 1 كانون الثاني”.

وكان حاكم مقاطعة خيرسون قد أكد أن القوات الأوكرانية شنت ضربة بطائرات مسيرة على مقهى وفندق في القرية خلال احتفالات رأس السنة، ما أسفر عن مقتل 24 مدنياً على الأقل، وتعرض بعض الضحايا لحريق نتيجة المواد المشتعلة التي حملتها إحدى الطائرات.

وأكد البيان الروسي مجدداً أن القوات الروسية لم تنفذ أي قصف داخل خاركوف، مشيراً إلى أن الحادث قد يكون ناجماً عن التخزين غير الآمن للذخائر من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم