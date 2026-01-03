السبت   
    غارات جوية عنيفة على كراكاس وتحليق مكثّف للطيران الحربي فوق العاصمة

      شهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس، فجر اليوم السبت، غارات جوية عنيفة ترافقت مع تحليق مكثّف للطيران الحربي في أجواء المدينة، وسط معلومات عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، ولا سيما قرب قاعدة عسكرية جنوب العاصمة.

      وأفادت مصادر محلية بسماع دويّ انفجارات قوية في أنحاء متفرقة من كراكاس، في وقت سُجّل فيه انقطاع للكهرباء عن مناطق قريبة من منشأة عسكرية، وهو ما أكدته أيضاً وكالة “رويترز”.

      وبحسب وكالة “فرانس برس”، استمر سماع أصوات الانفجارات حتى ساعات الفجر الأولى، ما أثار حالة من التوتر والاستنفار في العاصمة.

      وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أميركي متواصل، عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عزز الوجود العسكري لبلاده في منطقة الكاريبي، ملمّحاً إلى إمكانية تنفيذ هجمات برية على فنزويلا، ومعتبراً أن “أيام الرئيس نيكولاس مادورو في السلطة معدودة”.

      وفي مقابل المزاعم الأميركية المتعلقة بمحاربة “تجارة المخدرات”، تؤكد فنزويلا أن التصعيد يستهدف سيادتها وثرواتها الطبيعية، في إطار محاولات تغيير النظام، مشيرة إلى أن استيلاء واشنطن مؤخراً على ناقلة نفط فنزويلية يشكّل دليلاً إضافياً على هذا النهج.

      وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد علّق على حادثة الناقلة بالقول إن “القناع سقط”، مؤكداً أن القضية الحقيقية ليست المخدرات، بل “النفط الذي تريد الولايات المتحدة سرقته”.

      المصدر: رويترز

      مادورو يدعو لكسر الرقابة الأميركية على الإعلام وكشف الحقيقة عن فنزويلا

      واشنطن تدقّق في تجنيس صوماليين تمهيدًا لسحب الجنسية والترحيل

      قالیباف: رد الشعب الإيراني على أي تهديد سيكون واسعًا وحاسمًا

