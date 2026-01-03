تحذير عسكري من واشنطن: تجاوز الخطوط الحمراء الروسية سيكلف الغرب أثمانًا باهظة

حذّر الخبير العسكري الأميركي دانيال ديفيس من تداعيات خطيرة لأي تصعيد غربي في المواجهة مع روسيا، مؤكدًا أن موسكو لن تتردد في الرد على الاستفزازات التي تستهدفها. وفي مقابلة عبر قناة ماريو نوفل على موقع “يوتيوب”، شدد ديفيس على أن على الغرب إدراك طبيعة الرد الروسي، قائلًا: “إذا كنتم تتساءلون كيف يجرؤون، فأنا أحذّركم: كونوا مستعدين لإجراءات انتقامية. كلما صعّدتم ورفعتم مستوى المخاطر، ستحصلون على النتيجة نفسها”.

وأشار ديفيس إلى أن روسيا ما زالت تلتزم بموقف تفاوضي واضح، وتعيد باستمرار تحديد ما تعتبره خطوطًا حمراء غير قابلة للتجاوز، إلا أن الغرب بحسب تعبيره يواصل انتهاك هذه الخطوط، ما يعرقل أي فرص جدية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن التطورات الميدانية والانتكاسات على الجبهة يجب أن تشكّل دافعًا لكييف للعودة إلى طاولة المفاوضات دون تأخير.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد، في وقت سابق، على أن الخيارات المطروحة تتمثل إما في تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة كييف بالقوة، أو انسحاب القوات الأوكرانية ووقف ما وصفه بعمليات القتل هناك، في موقف يعكس تمسك موسكو بشروطها السياسية والعسكرية لإنهاء النزاع.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية