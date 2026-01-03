أوكرانيا | السلطات تعلن إصابة 19 شخصًا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف وموسكو تنفي

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح إثر ضربة روسية استهدفت مبانيَ سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وجاء الهجوم بعد يوم من اتهام روسيا كييف بقصف فندق ومقهى في خورلي، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا، وحذرت من “عواقب وخيمة”، إلا أن أوكرانيا أعلنت أن الهجوم “استهدف تجمعا عسكريا محظورا على المدنيين”.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق تلغرام عقب الهجوم الروسي، إنّ “19 شخصا أصيبوا بجروح ناجمة عن الانفجار وبسبب الزجاج”، مضيفا أن “من بينهم رضيعا يبلغ من العمر ستة أشهر”.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه “شنيع”، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن “التقارير الأولية تشير إلى أن صاروخين أصابا منطقة سكنية عادية”.

وتابع “مع الأسف هكذا يتعامل الروس مع الحياة والناس، هم يواصلون القتل، رغم كل الجهود التي يبذلها العالم وخاصة الولايات المتحدة في العملية الدبلوماسية”.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية اتهام أوكرانيا لها بالوقوف وراء الهجوم، مشيرة إلى أن قواتها “لم تخطط لضربات باستخدام صواريخ أو جوًا ضمن حدود مدينة خاركيف ولم تنفذ هكذا ضربات”.

واتّهمت أوكرانيا بالسعي “لصرف أنظار المجتمع الدولي عن الهجوم الإرهابي الوحشي ضد المدنيين” في خورلي.