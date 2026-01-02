زيلينسكي يبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، أنه يعتزم استبدال وزير دفاعه، موضحا أنه عرض المنصب على وزير التحول الرقمي الحالي البالغ 34 عاما فقط.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي بثه على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد قررت تغيير هيكل وزارة الدفاع الأوكرانية. وقد عرضت على ميخايلو فيدوروف أن يكون وزير الدفاع الأوكراني الجديد”.

أضاف “ميخايلو منخرط في شكل كبير في القضايا المتعلقة بالطائرات المسيّرة ويعمل بفعالية كبيرة على رقمنة الخدمات والعمليات العامة”.

إلا أن الرئيس الأوكراني لم يشرح قراره باستبدال وزير الدفاع الحالي دينيس شميغال، وهو رئيس وزراء سابق تم تعيينه في هذا المنصب قبل أقل من عام، في تموز 2025.

