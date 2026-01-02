📹 تقرير مصور -علي جعفر|أربعون يومًا من الضوء… لمن قضى عمره بعيدًا عن الأضواء، لكنه حاضر دومًا في الميدان والمحاور.

السيد أبو علي الطبطبائي قوي بحضوره في شهادته كما في حياته وجهاده المصدر: موقع المنار