الوزير مرقص زار الصليب الاحمر- الإسعاف وبنك الدم مشيدا بجهود عناصره في كل الظروف: نقدر تضحياتكم في السهر ليل نهار في سبيل خدمة المواطن مجاناً

زار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بعد ظهر اليوم، مركز الصليب الأحمر اللبناني في سبيرز – الصنائع، حيث كان في استقباله الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة وعدد من المسعفين.

وهنأهم على جهودهم طوال العام، ولا سيما خلال سهرة رأس السنة. وجال في أرجاء مركز الإسعاف وبنك الدم، مطلعا على كيفية عمل المركز ومستمعا الى شرح قدمه رئيس اقليم بيروت عن عمل قطاع الاسعاف والطوارىء.

وأثنى مرقص خلال جولته، على “الجهود والتضحيات التي يبذلها عناصر الصليب الاحمر اللبناني على مدار السنة، حيث يسهرون في أصعب الظروف، في الحرب والسلم وفي البرد والصقيع وفي زحمات السير، متميزين بقدرة فائقة على تحمل جاجات ووجع المواطنين وظروفهم المختلفة برضى وفرح ومجانية واندفاع من اجل خدمة المواطنين”.

أضاف: “نقول لكم إن هناك من يفكر بكم وبجهودكم وتضحياتكم، وزيارة فخامة رئيس الجمهورية لكم في ليلة رأس السنة كانت أصدق تعبير عن التقدير الكبير لما تقومون به، وأنكم موضع فخر بالنسبة إلينا، فنحن نفتخر بكم كما نفتخر بالجيش والقوى الامنية، واعلموا وبكل ثقة ان هناك من يقدركم ويشكركم على الوقت الذي تتركون فيه عائلاتكم ومصالحكم الشخصية من أجل تقديم الخدمة لمن يحتاجها. نحن اليوم نشد على اياديكم ونهنئكم على كل ما تقومون به”.

كتانة

بدوره، تحدث كتانة عن مهمات فرق الصليب الاحمر وأبرز نشاطاتها، موضحا أن “الصليب الأحمر وضع ليلة رأس السنة 190 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع 800 مسعف على الأرض، مع مراكز نقل الدم، اثنان منها عملا على مدار الـ24 ساعة الاول هنا في المركز الرئيسي في سبيرز، والثاني في طرابلس”، مذكرا بـ”خط الطوارىء المجاني 140 والخط الساخن 1760”.

وأشار الى أن “فرق الصليب الاحمر أنجزت ليلة رأس السنة أو خلال 24 ساعة 411 مهمة، ضمنها اسعاف 31 اصابة جراء حوادث السير حالتها غير خطرة منها وفاة واحدة، اضافة الى حالات اختناق وسكر”. وقال: “نقلت الفرق 100 حالة فقط من المرضى الى منازلهم، فنحن يوميا نلبي ما بين مئة ومئة وخمسين حالة يحتاجون الى سيارة اسعاف”.

ولفت الى أن “الصليب الاحمر اللبناني يضم 12 الف متطوع، منهم 5200 مسعف، و2500 من الشباب الناشئين، و13 مركزا لنقل الدم ضمن المعايير الدولية، الى جانب 37 مستوصفا و10 عيادات نقالة، 15 فرقة لإدارة الكوارث والحد من المخاطر، 32 لجنة محلية، 47 مركزا لفرق إسعاف وطوارئ و 4 مراكز مؤقتة، 4 غرف عمليات تنسيق واتصال، كما لديه مراكز علاج فيزيائي ومستوصفات نقالة، مشغل واحد للاطراف الاصطناعية، مركز وطني للتدريب، 35 مركزا وناديا للناشئين والشباب، كلية جامعية للتمريض واحدة في بعبدا و3 معاهد في طرابلس وصيدا وفالوغا، وفرقة لإدارة الكوارث وإدارة مركزية”.

وقال: “لدينا مروحة من الخدمات والنشاطات والبرامج نذكر منها: الإسعاف والطوارىء، الخدمات الطبية الاجتماعية، نقل الدم، إدارة الكوارث، تدريب على الإسعافات الأولية والمستجيب الأول، تعليم التمريض، الحد من مخاطر الكوارث، خدمات للمعوقين، دعم نفسي، إعادة الروابط العائلية، أنشطة توعوية، نشر القيم والمعايير الإنسانية، إضافة إلى نشاطات مع العجزة والناشئين والأطفال. وقد بلغ ما قدمه الصليب الأحمر اللبناني من خدمات لعام 2025 حوالي مليون وخمسمائة الف خدمة متنوعة”.

ناصيف

واستمع الوزير مرقص خلال الجولة على مركز الاسعاف وبنك الدم، الى شرح قدمه رئيس اقليم بيروت في الصليب الاحمر وديع ناصيف الذي أوضح أن “قطاع الاسعاف والطوارىء يشمل 47 مركزا من ضمنها بيروت التي تضم 4 مراكز تغطي بيروت الادارية وضواحيها، موزعة على فرق اسعاف تعمل في الليل والنهار 24 على 24 ساعة، وعن كيفية عملها”.

ولفت الى أن “مركز الاسعاف يضم متطوعين شابات وشبانا من كل المناطق والطوائف، من عمر 17 سنة وما فوق، يخضعون لتدريبات خاصة وفحوصات معينة، وأثناء قيامهم بمهامهم يخضعون لتدريبات متكررة من اجل تطوير مهاراتهم”.

وقال: “نحن نلتزم دائما بمبادىء الجمعية السبعة، واهمها عدم التحيز واعتماد الحياد والتعامل بمنتهى الانسانية مع كل من يحتاجنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام