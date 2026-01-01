الخميس   
   01 01 2026   
   11 رجب 1447   
   بيروت 21:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    رئيس بلدية تلبيرة العكارية يطلعنا على آخر التطورات البيئية نتيجة السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في المنطقة

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    نقابات المهن الحرة والمعلمين تجتمع لوضع خطة لتعديل قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع

    نقابات المهن الحرة والمعلمين تجتمع لوضع خطة لتعديل قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع

    القاضي جمال الحجار يستأنف التحقيق في قضية “أبو عمر” مع استمرار سماع الشهود

    القاضي جمال الحجار يستأنف التحقيق في قضية “أبو عمر” مع استمرار سماع الشهود

    مدارس المصطفى تطلق مبادرة “على حب فاطمة” لدعم الأهالي في القرى الحدودية

    مدارس المصطفى تطلق مبادرة “على حب فاطمة” لدعم الأهالي في القرى الحدودية