مقتل 24 شخصاً في هجوم أوكراني على خيرسون الروسية

قتل 24 شخصاً وأصيب 50 آخرون جراء هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت فندقاً ومقهى في مقاطعة خيرسون الروسية.

وقال حاكم المقاطعة فلاديمير سالدو، صباح اليوم عبر قناته على «تلغرام»: «وفقاً للبيانات الأولية، أُصيب أكثر من 50 شخصاً وقُتل 24 آخرون. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً، وقُتل طفل».

وأوضح الحاكم أن الهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة في قرية خورلا على ساحل البحر الأسود، مشيراً إلى أن ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت المقهى والفندق، وكانت إحداها محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.

وأضاف سالدو أن «هذه جريمة في طبيعتها تعادل حادثة دار النقابات في أوديسا، وقد نُفذت الضربة بعد مراقبة الطائرة الاستطلاعية تقريباً قبل منتصف الليل»، مشيراً إلى أن السيطرة على الحريق الناجم عن الهجوم تمت فجر اليوم، فيما يواصل الأطباء عملهم لإنقاذ حياة المصابين، وتعمل فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، مع استمرار السلطات في التحقيق في ملابسات الهجوم.

يُذكر أن مقاطعة خيرسون، الواقعة في الحوض الأسفل لنهر دنيبر وتمتد شواطئها على بحر آزوف والبحر الأسود، أصبحت تابعة لروسيا الاتحادية بعد استفتاء أُجري في أيلول 2022، فيما تسيطر القوات الروسية حالياً على نحو 75 بالمئة من المقاطعة، ولا يزال الجزء الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: موقع الأخبار