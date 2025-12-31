الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نهنئ شعبنا وشعوب العالم بحلول العام الجديد

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، هنأت فيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وكل شعوب العالم، بحلول العام الجديد 2026، متمنية للجميع الصحة والسلامة والسعادة والمستقبل الزاهر.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إننا نتطلع أن يكون العام الجديد، عام الخلاص الوطني من الاحتلال الإسرائيلي وكل مظاهر الاستيطان والضم، وأن تعلو رايات دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وأن يتعزز حق العودة للاجئين في ظل القرار الأممي 194.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: كما نتمنى لشعوب العالم أن تحقق أهدافها في تعزيز سيادتها على أرضها وثرواتها وبناء دولتها الوطنية، دولة الحرية والديمقراطية والرفاه الإجتماعي والعدالة، كما يسود العالم علاقات الأخوة والسلام بين الشعوب على قاعدة إحترام ثقافاتها وخياراتها، دون تمييز بين الأعراق والأديان، بعيداً عن سياسات الإستتباع والتسلط والأطماع الإستعمارية بثروات الآخرين وأرضهم، بحيث يتم القضاء على سياسات القوة، لصالح سياسات تقوم على مبادئ القانون الدولي، والإنساني الدولي، وشرعة حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك وضع حد لسياسات التسلح، خاصة سلاح التدمير الشامل الذي يهدد البشرية بأجمعها.

