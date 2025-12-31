روسيا تؤكد دعمها لإيران وترشح غروسي للأمم المتحدة

أكد “دميتري بوليانسكي”، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن “روسيا ستعارض أي محاولات لإعادة تفعيل آليات العقوبات ضد إيران”، مشددًا على “تمسك موسكو بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واستعدادها لمؤتمر مراجعة المعاهدة في ربيع 2026”.

ووصف بوليانسكي رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه مرشح قوي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن عملية الترشيح لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف المندوب الروسي أن “الولايات المتحدة تغيرت في تعاملها مع الأمم المتحدة، خصوصًا بشأن أوكرانيا، حيث أصبحت مواقفها أكثر اعتدالًا ودعت إلى التوصل لاتفاق سلام”، مشيرًا إلى “إمكانية التوصل إلى حل وسط لإصلاح مجلس الأمن الدولي لزيادة تمثيل الدول النامية، خصوصًا الأفريقية”.

وأكد بوليانسكي أن “روسيا تسعى لإعادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى غايتها الأصلية كمنصة للحوار والتعاون الأمني في القارة، رغم وجود عقبات في العلاقات الروسية–الأمريكية، بما في ذلك ملفات البعثات الروسية في الولايات المتحدة ومعاهدة “ستارت” بعد انتهاء صلاحيتها في فبراير 2026″.

المصدر: روسيا اليوم