نقابة المعلّمين أستغربت عدم دعوتها إلى اللقاء التربوي في بكركي : التغييب يعد تجاوزا لدورها المحوري



صدر عن نقابة المعلّمين، بيان، عبرت فيه “عن استغرابها الشديد لعدم دعوتها إلى اللقاء التربوي الذي عُقد في بكركي بمشاركة عدد من النواب والوزراء والمعنيّين بالشأن التربوي، رغم أنّها الممثل الشرعي والوحيد للمعلّمين في المدارس الخاصة، والركيزة الأساسيّة في أيّ نقاش تربوي يهدف إلى النهوض بالقطاع أو رسم رؤية مستقبلية له”.

ولفت البيان، الى “إنّ تغييب النقابة عن هذا اللقاء، الذي تناول قضايا تربويّة، يعد تجاوزا لدورها المحوري، ويُفرغ أي حوار تربوي من مضمونه التشاركي. فالمعلّم هو النواة الأساسيّة في العمليّة التربويّة، ولا يمكن لأيّ مشروع إصلاحي أو تشاركي أن ينجح من دون إشراكه وتمثيله”.

وأكدت النقابة “احترامها الكامل لدور بكركي التاريخي والوطني”، آملة “أن تكون اللقاءات المستقبليّة شاملة لجميع الشركاء الأساسيين، وفي طليعتهم المعلّمون ونقابتهم، لضمان عدالة الطرح وفاعليّة الحلول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام