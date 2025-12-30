مشروع حيوي لتأمين مصدر مياه مستدام لبلدة مركبا

في خطوةٍ تهدف إلى تأمين مصدر مياه مستدام لبلدة مركبا، أطلق اتحاد بلديات جبل عامل، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه – مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وبتمويل من جمعية إنقاذ الطفل ومديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى، مشروع توصيل المياه من آبار وادي السلوقي إلى خزان محطة مركبا، وذلك بالتنسيق مع بلدية مركبا، وبمواكبة الجيش اللبناني وقوات اليونيفل.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع تمديد خط مياه بقطر 4 إنش من البئر رقم 1 إلى خزان التجميع في بئر “أبو حاتم”، إضافةً إلى استخدام المضخة في بئر “أبو حاتم” لضخ المياه عبر خط بقطر 10 إنش إلى خزان محطة مركبا، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل في غرفة تشغيل المحطة.

أما المرحلة الثانية، فقد انطلقت فور انتهاء المرحلة الأولى، وهدفت إلى صيانة خط المياه الحديدي الأساسي بقطر 10 إنش الممتد بين وادي السلوقي ومحطة مركبا، ونُفذت من قبل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بتمويل من مديرية العمل البلدي.

وبعد استكمال الأعمال، أُجريت تجربة ضخ ناجحة أسفرت عن وصول المياه إلى خزان مركبا، ما يعزّز صمود البلدة في ظل غياب أي مصدر بديل للمياه بعد توقف محطة مياه الطيبة عن العمل.

وأكد اتحاد بلديات جبل عامل أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع تنموية وخدماتية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في القرى الحدودية، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الإنجاز، وفي طليعتهم جمعية إنقاذ الطفل، العمل البلدي في حزب الله، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بلدية مركبا، الجيش اللبناني، وقوات اليونيفل.